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Новый спорткомплекс построят на «Перспективном» в Ставрополе
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Новый спорткомплекс построят на «Перспективном» в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Возле музея «Россия. Моя история» на «Перспективном» откроют фонтан, парк военной техники и уникальный для региона спорткомплекс, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
Благоустройство одного из самых молодых микрорайонов Ставрополя обсудил губернатор СК Владимир Владимиров с замруководителем администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым. Представитель федеральной власти прибыл в Ставрополь с рабочим визитом, посетил краевой индустриальный парк «Мастер» и музей «Россия. Моя история» и выступил на открытии Российской студенческой весны.
Высокопоставленному гостю показали образцы продукции, выпускаемой в краевом индустриальном парке. На его территории работают 42 предприятия и около 400 специалистов. В СКИП «Мастер» производят амортизаторы для грузовиков на экспорт, композитную арматуру, автоприцепы, оборудование для пищевой промышленности. Краевая и федеральная казна поддерживают развитие индустриального парка: за два года промышленный комплекс получил более 200 миллионов рублей.
После экскурсии по производству Магомедсалам Магометов прогулялся по музейно-выставочному комплексу «Россия. Моя история» на «Перспективном». С прошлого года его мультимедийные экспозиции увидели 196 тысяч человек. Гость порадовался, что на Ставрополье детям передают историческую память.
Сейчас музей стоит в чистом поле, но в планах регионального правительства провести масштабное благоустройство прилегающей к нему территории. В 2018 году рядом с комплексом откроют светомузыкальный фонтан, затем настанет очередь военно-исторического парка «Патриот», куда привезут 18 единиц боевой техники России. В будущем по соседству с музеем также построят большой спортивный комплекс «Академия спорта» для занятий различными дисциплинами.
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