Новый спорткомплекс построят на «Перспективном» в Ставрополе

Возле музея «Россия. Моя история» на «Перспективном» откроют фонтан, парк военной техники и уникальный для региона спорткомплекс, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

Высокопоставленному гостю показали образцы продукции, выпускаемой в краевом индустриальном парке. На его территории работают 42 предприятия и около 400 специалистов. В СКИП «Мастер» производят амортизаторы для грузовиков на экспорт, композитную арматуру, автоприцепы, оборудование для пищевой промышленности. Краевая и федеральная казна поддерживают развитие индустриального парка: за два года промышленный комплекс получил более 200 миллионов рублей.

После экскурсии по производству Магомедсалам Магометов прогулялся по музейно-выставочному комплексу «Россия. Моя история» на «Перспективном». С прошлого года его мультимедийные экспозиции увидели 196 тысяч человек. Гость порадовался, что на Ставрополье детям передают историческую память.

Сейчас музей стоит в чистом поле, но в планах регионального правительства провести масштабное благоустройство прилегающей к нему территории. В 2018 году рядом с комплексом откроют светомузыкальный фонтан, затем настанет очередь военно-исторического парка «Патриот», куда привезут 18 единиц боевой техники России. В будущем по соседству с музеем также построят большой спортивный комплекс «Академия спорта» для занятий различными дисциплинами.