Свет у монумента

Дождь, накрапывавший в городе весь предпраздничный день, словно проникся важностью момента и почти перестал идти, когда тысячи людей, молодых и в возрасте, собрались на площади перед мемориальным ансамблем. Отдельными колоннами выстраивались бойцы Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а также юноши и девушки из волонтерского корпуса региона.

Горожане шли целыми семьями. Среди них выделялся мужчина с копией штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии 79-го гвардейского стрелкового корпуса — Знамени Победы, который пришел на акцию вместе с дочерью. Александр Балабушевич — участник многих таких мероприятий. По его мнению, День Победы — это единственный общенациональный праздник, имеющий для нас огромное значение. И наш долг — помнить о тех, кто завоевал эту Победу и погиб во имя нее на полях сражений. Анна Балабушевич добавила, что в акции «Свеча Памяти» она принимает участие уже второй раз, это очень важное и нужное для молодежи мероприятие, которое сплачивает людей разных поколений и национальностей. Люди все подходили и подходили к мемориальному ансамблю, засветились огоньки зажженных свечей. Спрашиваю людей, стоящих рядом со мной, что для них значит эта акция. Любовь Головина привела сюда сына Михаила, который впервые участвует в таком мероприятии. — У меня двое дедушек воевали и вернулись, — рассказывает она. — Я, наверное, была самым счастливым ребенком, потому что не у всех моих сверстников возвратились дедушки с войны. Сейчас наших ветеранов уже нет с нами, но они до сих пор в моей памяти. И эту память, историю нашей семьи я передаю моему сыну. Мы участвуем с ним во многих мероприятиях, посвященных Дню Победы. И сегодня мы здесь. Над площадью звучат военные песни, одна из которых особенно проникает в сердце — «Журавли» в исполнении Марка Бернеса . Это любимое произведение моего деда-фронтовика. Вспоминаю, как вместе с ним слушали ее по телевизору во время праздничных концертов. Дедушка плакал…