Свет у монумента 

Дождь, накрапывавший в городе весь предпраздничный день, словно проникся важностью момента и почти перестал идти, когда тысячи людей, молодых и в возрасте, собрались на площади перед мемориальным ансамблем. Отдельными колоннами выстраивались бойцы Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а также юноши и девушки из волонтерского корпуса региона.
Горожане шли целыми семьями. Среди них выделялся мужчина с копией штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии 79-го гвардейского стрелкового корпуса — Знамени Победы, который пришел на акцию вместе с дочерью. Александр Балабушевич — участник многих таких мероприятий. По его мнению, День Победы — это единственный общенациональный праздник, имеющий для нас огромное значение. И наш долг — помнить о тех, кто завоевал эту Победу и погиб во имя нее на полях сражений. Анна Балабушевич добавила, что в акции «Свеча Памяти» она принимает участие уже второй раз, это очень важное и нужное для молодежи мероприятие, которое сплачивает людей разных поколений и национальностей. Люди все подходили и подходили к мемориальному ансамблю, засветились огоньки зажженных свечей. Спрашиваю людей, стоящих рядом со мной, что для них значит эта акция. Любовь Головина привела сюда сына Михаила, который впервые участвует в таком мероприятии. — У меня двое дедушек воевали и вернулись, — рассказывает она. — Я, наверное, была самым счастливым ребенком, потому что не у всех моих сверстников возвратились дедушки с войны. Сейчас наших ветеранов уже нет с нами, но они до сих пор в моей памяти. И эту память, историю нашей семьи я передаю моему сыну. Мы участвуем с ним во многих мероприятиях, посвященных Дню Победы. И сегодня мы здесь. Над площадью звучат военные песни, одна из которых особенно проникает в сердце — «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Это любимое произведение моего деда-фронтовика. Вспоминаю, как вместе с ним слушали ее по телевизору во время праздничных концертов. Дедушка плакал…
Рядом утирает слезы женщина. — Тяжело… Больно… — говорит Татьяна Нартова. — Все мои дедушки, все дяди погибли на фронте. Мама и папа умерли после войны от ран, и меня, послевоенного ребенка, воспитывала бабушка. Я так счастлива, что мы живем в мирной стране, которую для нас спасли и защитили наши родные и близкие! Рада, что люди это ценят и понимают, ведь вон сколько их пришло сегодня сюда. Посмотрите, сколько молодежи! Я думаю, что все, кого уже нет с нами, смотрят сверху и радуются за нас. Организаторы мероприятия устроили все так, что Монумент Славы стал настоящим участником интерактивного представления. Голос, прочитавший письмо женщины, потерявшей в войну мужа и детей, олицетворял всю боль утраты скорбящей матери, а пилоны стали своеобразными экранами, на которых ожили сцены главных сражений Великой Отечественной войны. А затем, казалось, непрерывным потоком по поверхности пилонов пошли фамилии и инициалы воинов-сибиряков, не вернувшихся с войны. Последовала минута молчания, и все собравшиеся установили свои свечи вокруг Вечного огня. Была здесь и свеча Андрея Травникова, который вместе с новосибирцами принял участие в этой акции.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №20 от 16 мая 2018 года