Работники «Ямалкоммунэнерго» поделятся секретом идеальной семьи

В период с 21 мая по 25 июня 2018 года в АО «Ямалкоммунэнерго» пройдет традиционный конкурс «Секрет семейного успеха» среди коллектива предприятия.

Конкурс приурочен к всероссийскому дню семьи, любви и верности, и его главная цель — распространение положительного опыта семейных и коллективных традиций, укрепление корпоративных связей Общества, популяризация активного образа жизни. Участниками могут быть семьи и коллективы предприятий.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Фактор успеха» — к участию принимаются материалы о знаменательных событиях и традициях в жизни коллективов предприятий и «Семейные традиции» — допускаются работы, раскрывающие преемственность поколений в семьях сотрудников: семейные традиции, хобби, обряды, реликвии, знание генеалогического древа.

«При оценке конкурсных работ будет учитываться глубина раскрытия темы, соответствие тематике конкурса, творческий подход и оригинальность подачи материала. Работы, занявшие первое, второе и третье места, будут оценены конкурсной комиссией по достоинству», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».

Источник фотографии: krivoe-zerkalo.ru