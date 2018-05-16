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Работники «Ямалкоммунэнерго» поделятся секретом идеальной семьи
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Работники «Ямалкоммунэнерго» поделятся секретом идеальной семьи 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В период с 21 мая по 25 июня 2018 года в АО «Ямалкоммунэнерго» пройдет традиционный конкурс «Секрет семейного успеха» среди коллектива предприятия.
Конкурс приурочен к всероссийскому дню семьи, любви и верности, и его главная цель — распространение положительного опыта семейных и коллективных традиций, укрепление корпоративных связей Общества, популяризация активного образа жизни. Участниками могут быть семьи и коллективы предприятий.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Фактор успеха» — к участию принимаются материалы о знаменательных событиях и традициях в жизни коллективов предприятий и «Семейные традиции» — допускаются работы, раскрывающие преемственность поколений в семьях сотрудников: семейные традиции, хобби, обряды, реликвии, знание генеалогического древа.
«При оценке конкурсных работ будет учитываться глубина раскрытия темы, соответствие тематике конкурса, творческий подход и оригинальность подачи материала. Работы, занявшие первое, второе и третье места, будут оценены конкурсной комиссией по достоинству», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».
Источник фотографии: krivoe-zerkalo.ru
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