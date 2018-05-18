Фестиваль детско-юношеского конного искусства и спорта пройдет на ВДНХ

Второй открытый Московский фестиваль детско-юношеского конного искусства и спорта состоится на ВДНХ в предстоящие выходные. Соревнования юных всадников по конкуру и выездке, а также показательные выступления команды Кремлевской школы верховой езды пройдут на историческом выводном круге рядом с павильоном №42 «Животноводство».

— Украшением спортивного праздника станет презентация программы военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», где выступят эстрадный оркестр и ансамбль барабанщиков Rhythmy Stiсk Московского кадетского музыкального корпуса школы №1770, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Время проведения фестиваля — 19 мая с 10.00 и 20 мая с 11.00. Вход свободный. (иб)