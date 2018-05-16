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Соревнования по джигитовке, выездке и конкруру пройдут на ВДНХ 19 мая
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Соревнования по джигитовке, выездке и конкруру пройдут на ВДНХ 19 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На ВДНХ на историческом выводном круге рядом с павильоном №42 «Животноводство» 19 мая пройдет праздник конного спорта, сообщили в пресс-службе выставки.
«19 мая в 10:00 и 20 мая в 11:00 на территории Главной выставки страны пройдет 2-й открытый Московский фестиваль детско-юношеского конного искусства и спорта. Второй год подряд на историческом выводном круге рядом с павильоном №42 «Животноводство» гости ВДНХ увидят соревнования юных всадников. В этом году молодые спортсмены снова удивят гостей Главной выставки страны своим мастерством, соперничая в классических дисциплинах конного спорта — конкуре и выездке, а также в соревнованиях по джигитовке», — говорится в собщении.
Как уточняется, вне конкурсной программы в рамках фестиваля также пройдут показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Также в рамках спортивного праздника состоится презентация программы военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», где выступят эстрадный оркестр и ансамбль барабанщиков Rhythmy Stiсk (Московский кадетский музыкальный корпус ГБОУ «Школа №1770»).
«Фестиваль конного искусства и спорта — это традиционный смотр юных всадников, который позволяет выявить одаренных спортсменов. Победители соревнований примут участие в турнире на приз Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который традиционно пройдет в конце августа на Красной площади», — отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что в связи с масштабными работами по благоустройству территории ВДНХ в период с 10 мая по 1 июня ограничен доступ на Центральную аллею по всей протяженности — от арки Главного входа до площади Промышленности. Вход на территорию ВДНХ открыт через контрольно-пропускные пункты: «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда, «Хованский» (ул. Хованская), «Лихоборский» (Лихоборский проезд), «Совхозный» (Совхозный проезд) и с ул. Сергея Эйзенштейна. Для удобства гостей на сайте ВДНХ размещена карта с действующими пешеходными маршрутами и работающими павильонами.
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