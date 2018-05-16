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Арт–футбол с участием популярных артистов пройдет в рамках акции «Под флагом Добра»
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Арт–футбол с участием популярных артистов пройдет в рамках акции «Под флагом Добра» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Цирк Запашного, «Машина времени» и знаменитые диджеи выступят на спортивной арене «Локомотива».
Перед открытием Чемпионата мира по футболу 2018 года, с 25 мая по 3 июня, на спортивной арене стадиона «Локомотив» пройдет VIII Чемпионат мира по футболу среди артистов в формате футбольно-музыкального фестиваля. Важная новость — мероприятие совершенно бесплатное. Там каждый сможет не только поболеть за любимых исполнителей, но и послушать музыку в их исполнении. Артистические сборные разных стран приедут, чтобы показать свои силы в футболе. В составы команд «Арт-футбол-Интер» вошли творческие люди из десяти стан, среди которых Перу, Германия, Аргентина, Турция, Великобритания, Южная Корея, Япония и другие.
Участниками мероприятия станут «Машина времени», цирк Эдгара Запашного, и «Белорусские песняры». Фестиваль благотворительный — он проходит в рамках международной акции «Под флагом добра», цель которой — помочь тяжелобольным детям, которым необходимо дорогостоящее лечение.
Открытие фестиваля — 25 мая в 18.00. На этот день команды-участницы подготовили для зрителей музыкальное приветствие. Концерты и матчи будут проходить ежедневно. 26 мая в 19.00 начнется выступление ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Подробнее узнать о программе можно на сайте фестиваля. Там же доступен для скачивания бесплатный билет.
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