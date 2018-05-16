Карта для вечерних прогулок с обзором достопримечательностей заработала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Карта с маршрутами для пеших вечерних прогулок с обзором достопримечательностей заработала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Ленсвет», которая разработала карту.

"Гостям и жителям города предложено 10 променадов продолжительностью от 30 минут до полутора часов. Пешие прогулки по Центральному, Адмиралтейскому, Петроградскому, Московскому районам знакомят экскурсантов с историческими вехами объектов, концепцией наружного освещения рассматриваемых улиц, скверов и архитектурно-художественной подсветки зданий, монументов", — сказано в сообщении.

Во время прогулок горожане и гости города смогут увидеть Государственный Эрмитаж, здание Адмиралтейства, памятник императору Петру I «Медный Всадник», насладиться видами Невы и другими известными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, запуск карты приурочен к Международному дню света, который 16 мая 2017 года был учрежден в Париже в рамках 39-й сессии ЮНЕСКО. Этот день призван подчеркнуть мировое призвание той роли, которую свет и освещение играют в жизни человека.