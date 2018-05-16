Ещё
У Шаговского пруда запретили проводить праздники
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Шаговского пруда запретили проводить праздники 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Шаговский пруд, судя по всему, оказался неподходящим местом для праздников, узнал KOSTROMA.TODAY. Заявку на проведение детского мероприятия подала костромская активистка Наталья Цветкова, но ее ждало разочарование.
Она решила провести праздник 2 июня около Шаговского пруда ко Дню защиты детей.
«Программа уже запланирована. Намечаются выступления вокальных и танцевальных коллективов, стихи и даже 15-минутный спектакль, мастер-классы по рисованию, лепке, вышиванию и гончарному делу. Дети звонят и просят разрешения поучаствовать», — рассказала корреспонденту KOSTROMA.TODAY Наталья ЦВЕТКОВА.
Отметим, что места у пруда довольно мало. Однако общественницу это не пугает.
Праздник она хочет провести не у самого пруда, а на дороге — повороте с улицы Долматова на улицу Шагова. Активистка говорит, что дети будут выступать на ступенях административного здания. От пруда и дороги их будут отделять кусты.
Как рассказала активистка корреспонденту KOSTROMA.TODAY, она позвонила в управление ГИБДД, чтобы попросить разрешение на проведение мероприятия, но ей сказали категорическое: «Нет». Полицейские говорят, что это небезопасно из-за интенсивного дорожного движения.
Тем не менее общественница подала заявку в городскую праздничную комиссию. Рассмотрение назначено на 18 мая.
Скорее всего, на комиссии Наталье Цветковой зададут множество вопросов: например, сколько будет организаторов? Кто будет следить за детьми? Как будут обеспечены меры безопасности?
Судя по всему, общественнице придется найти очень серьезные аргументы. Ведь правила безопасности при проведении детских праздников в России в последние годы резко ужесточили.
Kostroma.Today: последние новости
Тела двух школьников нашли в реке под Костромой Киноновинки в «Синема Стар»: «Такси 5» и «Анон» Песня костромички с рэпером Гнойным вызвала у слушателей бурю эмоций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу8
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века33
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение