У Шаговского пруда запретили проводить праздники

Шаговский пруд, судя по всему, оказался неподходящим местом для праздников, узнал KOSTROMA.TODAY. Заявку на проведение детского мероприятия подала костромская активистка Наталья Цветкова , но ее ждало разочарование.

Она решила провести праздник 2 июня около Шаговского пруда ко Дню защиты детей.

«Программа уже запланирована. Намечаются выступления вокальных и танцевальных коллективов, стихи и даже 15-минутный спектакль, мастер-классы по рисованию, лепке, вышиванию и гончарному делу. Дети звонят и просят разрешения поучаствовать», — рассказала корреспонденту KOSTROMA.TODAY Наталья ЦВЕТКОВА.

Отметим, что места у пруда довольно мало. Однако общественницу это не пугает.

Праздник она хочет провести не у самого пруда, а на дороге — повороте с улицы Долматова на улицу Шагова. Активистка говорит, что дети будут выступать на ступенях административного здания. От пруда и дороги их будут отделять кусты.

Как рассказала активистка корреспонденту KOSTROMA.TODAY, она позвонила в управление ГИБДД , чтобы попросить разрешение на проведение мероприятия, но ей сказали категорическое: «Нет». Полицейские говорят, что это небезопасно из-за интенсивного дорожного движения.

Тем не менее общественница подала заявку в городскую праздничную комиссию. Рассмотрение назначено на 18 мая.

Скорее всего, на комиссии Наталье Цветковой зададут множество вопросов: например, сколько будет организаторов? Кто будет следить за детьми? Как будут обеспечены меры безопасности?

Судя по всему, общественнице придется найти очень серьезные аргументы. Ведь правила безопасности при проведении детских праздников в России в последние годы резко ужесточили.