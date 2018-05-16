Ещё
В «Ночь музеев» расскажут, как изменилось содержимое кошельков жителей Владивостока за сто лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Ночь музеев» расскажут, как изменилось содержимое кошельков жителей Владивостока за сто лет 

Prim.News 1 час назад
В главном музее края отроют специальную выставку.
Узнать, как изменилось содержимое кошельков жителей Владивостока за сто лет, смогут гости акции «Ночь музеев» 19 мая. Тематическая площадка Дальневосточного главного управления Банка России «Кошелек сегодня и сто лет назад» в этом году будет работать в Приморском государственном музее имени В. К. Арсеньева.
Посетители смогут познакомиться с многообразием денег и их «заменителей», которыми пользовались жители Владивостока в эпоху революции, когда в кошельках горожан уживались царские рубли, керенки, оккупационные японские йены, кредитные билеты, отпечатанные в США, и другие деньги. Презентации «Кошелек эпохи революции» пройдут в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Предварительная регистрация не требуется.
Также специалисты Дальневосточного главного управления Банка России в течение всего дня будут проводить мастер-классы по проверке подлинности банкнот. Гости площадки получат возможность почувствовать себя экспертом и проверить деньги из своего кошелька на профессиональном оборудовании.
Познакомиться с наличным денежным обращением эпохи революции и современности все желающие смогут по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 20. Подробности по телефону: 8 (423) 226-52-22 (с 9.00 до 16.00 в будние дни), — передает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
Prim.News: последние новости
В «Ночь музеев» во Владивостоке пройдут авторские экскурсии археолога по выставке Породы возрастом почти 2,8 млрд лет представили на выставке во Владивостоке Во Владивостоке стартовал приём заявок на участие в фотоконкурсе «Глубина резкости»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу8
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века33
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение