В «Ночь музеев» расскажут, как изменилось содержимое кошельков жителей Владивостока за сто лет

В главном музее края отроют специальную выставку.

Узнать, как изменилось содержимое кошельков жителей Владивостока за сто лет, смогут гости акции «Ночь музеев» 19 мая. Тематическая площадка Дальневосточного главного управления Банка России «Кошелек сегодня и сто лет назад» в этом году будет работать в Приморском государственном музее имени В. К. Арсеньева.

Посетители смогут познакомиться с многообразием денег и их «заменителей», которыми пользовались жители Владивостока в эпоху революции, когда в кошельках горожан уживались царские рубли, керенки, оккупационные японские йены, кредитные билеты, отпечатанные в США, и другие деньги. Презентации «Кошелек эпохи революции» пройдут в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Предварительная регистрация не требуется.

Также специалисты Дальневосточного главного управления Банка России в течение всего дня будут проводить мастер-классы по проверке подлинности банкнот. Гости площадки получат возможность почувствовать себя экспертом и проверить деньги из своего кошелька на профессиональном оборудовании.

Познакомиться с наличным денежным обращением эпохи революции и современности все желающие смогут по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 20. Подробности по телефону: 8 (423) 226-52-22 (с 9.00 до 16.00 в будние дни), — передает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.