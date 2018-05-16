В Петербурге пройдет первый в мире бизнес-фестиваль в формате open-air

С 7 по 9 июня на Крестовском острове в пространстве «Молния» (Приморский пр., 50) лучших менеджеров России соберет грандиозный общероссийский бизнес open-air — Big Business Fun Festival.

Организаторы строят целый город с полной инфраструктурой: зоны для лекций и тренингов, кафе и рестораны, концертные и спортивные площадки. 100 бизнес-спикеров, нетворкинг в режиме нон-стоп, баттлы стартапов, корпоративный кубок по мини-футболу, йога на канатах, 300 мини-бургеров от шеф-повара Александра Бельковича, концерты от фестиваля Stereoleto, фудкорт и многое-многое другое дадут участникам возможность не только завести около 600 полезных контактов, получить эксклюзивную информацию, но и отлично отдохнуть на свежем воздухе. Почетными гостями Фестиваля станут вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан , бизнес-омбудсмен Борис Титов , HR директор IBM Дэвид Грин , основатель и CEO Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко и другие известные политики и бизнесмены.

Главная тема BBFF 2018 — «Инструменты». Гостей фестиваля ждут лекции и мастер-классы по главным инструментам бизнеса: продажи, финтех, HR, PR, маркетинг, управление бизнесом и персоналом, стартапы, государственная поддержка, инновации для бизнеса.

В июне 2017 фестиваль стал сенсацией деловой жизни России. Год назад BBFF собрал 4580 представителей разных сфер бизнеса, а хедлайнером стал Джордан Белфорт — тот самый волк с Wall Street, про которого был снят одноименный фильм.

Идеолог и основатель BBFF Наталья Таций: «Мы предлагаем компаниям сократить бюджет на поиск узкоспециализированных конференций для своих специалистов и всем вместе выезжать на фестиваль, где у них есть возможность расходиться по лекториям по своим специализациям, а вечером играть в бизнес-игры с коллегами. Благодаря массовости мы можем привозить дорогих и интересных спикеров, которых компании не смогут просто так пригласить к себе на корпоратив».

Символично, что BBFF 2018 пройдет в Северной столице через 2 недели после Петербургского Международного Экономического Форума и за неделю до Чемпионата мира по футболу.