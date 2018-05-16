«НАШЕСТВИЕ» 2018 открывает корпоративный тариф

С 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области состоится «Главное приключение года», на которое можно поехать всем коллективом. Специально для коммерческих компаний, желающих провести выездное корпоративное мероприятие на «НАШЕСТВИИ», организаторы фестиваля представили тариф «Корпоративный».

Организация тим-билдинга не займет много времени: в специальный пакет войдут комплект билетов категории «VIP» с палатками и парковками, а также отдельный шатёр с напитками на огороженной и охраняемой территории.

Оставить заявку можно на официальном сайте фестиваля в разделе «Билеты»:

https://nashestvie.ru/tickets/

В год своего двадцатилетия «НАШЕ Радио» хочет разделить праздник со всеми гостями фестиваля и заявляет торжественную музыкальную программу: артисты исполнят свои главные хиты, которые радовали слушателей радиостанции на протяжении двух десятилетий. «Алиса», «Ария», «Кукрыниксы», «Ночные снайперы», «Сплин» и многие другие выйдут на «Главную сцену» Большого Завидова с лучшими песнями.

Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».