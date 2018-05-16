Ещё
Подопечные центра соцобслуживания побывали в музее «Влахернское-Кузьминки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подопечные центра соцобслуживания побывали в музее «Влахернское-Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 15 мая, получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузьминки» посетили Музей усадьбы Голицыных «Влахернское-Кузьминки».
— Замечательный экскурсовод Оксана Лесничая ознакомила с жизнью Конного двора в XIX века, рассказала о деятельности служащих князей Голицыных. Она также дала наглядное представление о жизни и нравах времен расцвета усадебного дворянского быта, — заявил представитель учреждения.
По его словам, участники остались довольны проведенной экскурсией. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Отчетный концерт музыкально-инструментального отделения состоится на Волгоградском проспекте Концерты вокальной и фортепианной музыки прошли в Кузьминках Юных жителей Кузьминок ознакомили с творчеством Васнецова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу8
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века33
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение