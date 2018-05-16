Подопечные центра соцобслуживания побывали в музее «Влахернское-Кузьминки»

Во вторник, 15 мая, получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузьминки» посетили Музей усадьбы Голицыных «Влахернское-Кузьминки».

— Замечательный экскурсовод Оксана Лесничая ознакомила с жизнью Конного двора в XIX века, рассказала о деятельности служащих князей Голицыных. Она также дала наглядное представление о жизни и нравах времен расцвета усадебного дворянского быта, — заявил представитель учреждения.

По его словам, участники остались довольны проведенной экскурсией. (вт)