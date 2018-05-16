В культурном центре Выхина-Жулебина напомнили «Основы безопасности»

В культурном центре «Лидер» состоялась традиционная интеллектуальная игра в формате брейн-ринг, которая прошла в рамках профилактики терроризма «Основы безопасности».

Очередные необычные соревнования были призваны не только выявить победителя, но и расширить знания участников в таком важном вопросе, как безопасность жизнедеятельности.

— Сегодня как никогда важно соблюдать несложные правила, которые помогут сделать повседневную жизнь людей безопасной. В культурном центре «Лидер» особое внимание уделяется этим актуальным темам, а брейн-ринг помог своим участникам легко и интересно усвоить или освежить в памяти уже известные основы профилактики терроризма, — заявили в учреждении. (вт)