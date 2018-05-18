В Пермском крае полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере

Сегодня в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции , в детском лагере «Новое поколение» сотрудники Госавтоинспекции Пермского края и представители Общественного совета при региональном Главном управлении провели динамичную разминку для участников краевого слета юных инспекторов движения.

На главной площадке более 100 участников слета под зажигательную мелодию вместе с инспекторами выполнили незамысловатые упражнения, зарядившись бодростью и позитивным настроением на весь день.

Сотрудники ГИБДД отметили, что проведение совместных мероприятий способствует сближению и доверию между полицейскими и подрастающим поколением.

Мальчики и девочки признались, что сегодняшнее утро провели с пользой, пообщались со стражами порядка — своими защитниками, которые еще раз им напомнилио том, что жизнь, как светофор: здоровому образу жизни должен гореть всегда зеленый цвет, вредным привычкам — красный.