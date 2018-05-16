Для экранизации комикса «Вечные» нашли сценаристов

Студия Marvel запускает в производство новую масштабную франшизу по мотивам серии комиксов «Вечные / Eternals».

Первый номер «Вечных» появился в продаже в 1978 году. Художник Джек Кирби придумал фантастическую историю о неких высших существах Целестиалах, которые с помощью генетического эксперимента вывели расу сверхсильных и бессмертных людей — Вечных. Побочным эффектом этой программы стало появление Девиантов, разрушителей Земли.

Два клана — Вечные и Девианты — периодически устраивают галактические сражения, ставя под угрозу все человечество.

Проект «Вечные» находится на самой ранней стадии развития. Однако Marvel уже подыскала для него сценаристов. Сюжет к супергеройскому блокбастеру напишут Мэттью и Райан Фирпо («Руины»).