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Для экранизации комикса «Вечные» нашли сценаристов
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Для экранизации комикса «Вечные» нашли сценаристов 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Студия Marvel запускает в производство новую масштабную франшизу по мотивам серии комиксов «Вечные / Eternals».
Первый номер «Вечных» появился в продаже в 1978 году. Художник Джек Кирби придумал фантастическую историю о неких высших существах Целестиалах, которые с помощью генетического эксперимента вывели расу сверхсильных и бессмертных людей — Вечных. Побочным эффектом этой программы стало появление Девиантов, разрушителей Земли.
Два клана — Вечные и Девианты — периодически устраивают галактические сражения, ставя под угрозу все человечество.
Проект «Вечные» находится на самой ранней стадии развития. Однако Marvel уже подыскала для него сценаристов. Сюжет к супергеройскому блокбастеру напишут Мэттью и Райан Фирпо («Руины»).
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