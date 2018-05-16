День медицинской сестры отпраздновали в Центре здоровья детей 

Ежегодно 12 мая во всем мире отмечается День медицинской сестры. В этом году он пройдет под девизом «Медицинским сестрам принадлежит ведущий голос в защите прав человека на здоровье».
В честь этого события в Центре здоровья детей провели сестринскую научно-практическую конференцию, на которую были прглашены медицинские работники учреждения.
Дата празднования приурочена ко дню рождения Ф. Найтингейл — сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании. В России в 2018 году праздник проходит 26-й раз.
Международный день медицинской сестры каждый год проходит под новым девизом, который провозглашает Международный Совет медсестер. В этот праздник руководство лечебных учреждений поощряет медсестер премиями и памятными подарками.
Каждые два года в этот день Международный комитет Красного Креста награждает медсестер и добровольных членов национальных обществ Красного Креста медалями Ф. Найтингейл за преданность делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным.