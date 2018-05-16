Плутоний, золото и немцы. Что делали узники сталинских лагерей в Челябинске

Музей истории ГУЛАГа отметил Челябинск на интерактивной карте исправительно-трудовых лагерей, действовавших в СССР. Наравне с советскими заключёнными в город направляли военнопленных немцев. Кроме металлургического завода узники сталинских лагерей возвели в регионе ряд других стратегически важных для страны объектов, в том числе предприятие, изготавливающее плутоний для ядерных бомб.

Куда ссылали «врагов народа»?

Карта демонстрирует масштаб советской карательной системы. Лагеря были от Балтийского моря и Крыма до Чукотки и Сахалина. Всего в местах лишения свободы с 1918 по 1960 год побывали свыше 20 млн заключённых.

«Большинство лагерей ГУЛАГа имели производственную специализацию, — отмечают в Государственном музее истории ГУЛАГа. — Нередко осуждённые по бытовым статьям жили бок-о-бок с политическими заключёнными, а были и «особые лагеря» исключительно для содержания приговорённых по 58-й статье (то есть для «врагов народа», — прим. ред.)».

Всего учёные насчитали 555 исправительно-трудовых, особых и проверочно-фильтрационных лагерных образований на территории СССР и за его пределами. Некоторые из них дислоцировались в Челябинске.

Металлургический гигант силами пленных

Первый и самый известный лагерь в Челябинской области — это «Бакаллаг». Его организовали в ноябре 1941-го для постройки Бакальского металлургического завода, который сейчас известен как Челябинский металлургический комбинат . (Для работ использовали рудники в городе Бакал, что в 200 км оттуда). В лагерь направили порядка 27 тыс. немецких военнопленных, количество же советских граждан за три года составила всего 4 237 человек.

«Труд заключённых использовался для строительства металлургического и коксохимического заводов, обслуживания кирпичных заводов, — говорится в исторической справке на карте сталинских лагерей. — Узники также готовили к разработке Бакальское железорудное месторождение, работали на заводе № 46 Народного комиссариата вооружения в Златоусте, занимались строительством обогатительной и агломерационной фабрик».

Впоследствии Челябинский металлургический завод стал одним из крупнейших предприятий в Советском Союзе. Он участвовал в выполнении космических программ, производил металл для военно-промышленного комплекса и наукоёмкого сектора экономики.

С немецким колоритом

В 1943 году на месте «Бакаллага» создали исправительно-трудовой лагерь Челябметаллургстроя, продолживший строительство металлургического гиганта. Максимальная численность узников в «Челяблаге» зарегистрирована в 1947-м — 13,9 тыс. человек. Они также занимались изготовлением металлоконструкций, сантехническими работами, кладкой промышленных печей и строительством теплоэлектроцентрали. Кроме того, заключённые разрабатывали кварцитовый и Тургоякский известковый карьеры, проводили лесозаготовки (в том числе в Ильменском заповеднике), строили дробильно-сортировочную фабрику и паровозное депо на Тургоякском руднике, Бакальский рудоподготовительный комбинат, обслуживали Нижне-Увельскый рудник.

В эти годы пленным немцам, среди которых была и интеллигенция, вместе с трудармейцами поручили ещё и строительство жилья. Так в Металлургическом районе Челябинска вырос «баварский» квартал. Европейские домики имели широкие лестничные пролёты, большие эркерные окна, обратные скаты у балконов и бурую кирпичную кладку. Такие колоритные трёхэтажные дома до сих пор сохранились по улице Социалистической, хоть их архитектурный облик уже и пришёл в упадок.

В мае 1947-го исправительно-трудовой лагерь переименовали в «Челябинский», который просуществовал до октября 1951 года. Его основной задачей было обслуживание треста Челябметаллургстрой. Более 15 тыс. заключённых вели промышленное, дорожное, гражданское и жилищное строительство, а также добычу полезных ископаемых.

Секретный атомный проект

Другой сталинский лагерь на территории Челябинской области появился в Кыштыме осенью 1946-го. Он известен как «ИТЛ Строительства 859». Узников привезли для постройки завода № 817, ныне химкомбината «Маяк», который изготавливал плутоний для ядерных бомб. Значительную часть работ из-за срочности и секретности задания выполняли заключённые трудармейцы из числа российских немцев, а также военно-строительные батальоны, сформированные из советских военнопленных. Всех отфильтровали по статейному и физическому признакам. Максимальная численность там отмечена в 1948 году — 20 376 человек.

В начале 1949-го лагерь переименовали в «Строительство 247 и ИТЛ». Его управление переехало в закрытый город Челябинск-40 (ныне — Озёрск). Сначала лагерь занимался возведением дорог и социальных объектов, однако спустя три года ему присвоили первую категорию секретности, выезд из зоны разрешался только под подписку о неразглашении.

«Труд заключённых использовался для обслуживания комбината Министерства среднего машиностроения, а также строительства теплоэлектроцентрали химического завода им. Менделеева, завода шлакоблоков в Челябинске, автомобильных и железных дорог, — отмечают историки. — Узники обслуживали шахту «Пионерская» и известковый карьер, работали на Юрюзанском лесопильном и Потанинском кирпичном заводах».

Максимальная численность содержавшихся здесь заключённых зафиксирована в 1953 году — 13 163 человека. Вскоре лагерь снова переименовали — в Кузнецкий ИТЛ, который действовал, по меньшей мере, до января 1960 года. Задача осталась прежней — строительство объектов, связанных с атомным проектом. Трудармейцев также привлекли к возведению завода железобетонных изделий, железной дороги на участке Кыштым–Карабаш, плотины на реке Теча с устройством водоёма для сброса слаборадиоактивных вод. А летом, судя по архивным данным, их направляли в совхозы.

Зэки также привлекались и к работам в другой южноуральской «запретке» — городе Трёхгорный, где выпускались авиационные атомные бомбы. (Тогда он назывался Златоуст-20). Сам лагерь «Сосновлаг» в 1954-1956 гг. находился поблизости — в городе Юрюзань. Содержалось в нём до 5,3 тыс. заключённых. Они обслуживали «Строительство 587», добывали нерудные строительные материалы и производили железобетонные конструкции.

Хранилище с драгоценностями

Иное направление — горнодобывающая промышленность — имел «Кочкарьлаг», существовавший с 1947 по 1952 гг. в городе Пласт и посёлке Кочкарь. Лагерь подчинялся управлению Главспеццветмета, а труд зэков использовался для обслуживания комбината «Кочкарьзолото». Количество узников превышало 2 тыс. человек.

С золотыми запасами связан также лагерь в Миассе. Там в начале 1952 года организовали «Строительство 304 и ИТЛ» для возведения сооружения Государственного хранилища на территории Ильменского минералогического заповедника и обслуживания Особого проектного бюро. Гохран заведовал хранением государственного фонда драгоценных металлов и камней, входя в систему НКВД. Однако вскоре началась какая-то неразбериха. Судя по сохранившимся документам, исправительно-трудовой лагерь то закрывали, то вновь открывали. Некоторые историки считают, что полноценно функционировать этот сталинский лагерь так и не стал. В результате работы по объекту № 304 в 1956 году передали Минтрансстрою.