Шанс выступить на большой сцене дадут талантливым подросткам в культурном центре на Люблинской

Кастинг детей от 10 до 14 лет, желающих проявить себя в качестве актеров, состоится в Культурном центре имени И. М. Астахова, который расположен на Люблинской улице, дом 149.

Об этом рассказала менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.

— Ребята, прошедшие кастинг, попадут в базу театра-студии «15» и получат возможность профессионального медиапродвижения, участия в съемках в кино, рекламе, на ТВ и YouTube-каналах, в различных масштабных проектах и фестивалях. На кастинге будут присутствовать режиссеры и продюсеры ТВ-программ и кинопроектов, чтобы параллельно отсматривать юных артистов с целью привлечения наиболее ярких соискателей в свои новые проекты, — отметила Анастасия Дамарская.

Кастинг состоится 19 мая. Для участия необходима предварительная регистрация по почте artplatforma-kvn@mail.ru. (то)