Салехардским подросткам показали самопальный пистолет

Вчера, 15 мая, салехардские школьники гостили у полицейских. Нет, их не водили по кабинетам и не показывали им нарушителей правопорядка. Зато в местном музее рассказали об истории ямальской полиции. Их экскурсоводом был председатель городского совета ветеранов Юрий Николаев . Ребята рассмотрели экспонаты с историческим значением: печать салехардского НКВД, комсомольская путевка о направлении на службу в милицию, экземпляр газеты от 9 мая 1945 года. Но больше всего парней заинтересовало вооружение. На застекленном стенде были известные пистолеты ТТ и ПМ и огнестрел кустарного производства, изъятый у салехардских преступников.

Встречу провели в рамках проекта «Личная эффективность». Проект действует в столице не первый год благодаря сотрудникам Салехардского центра молодежи (СЦМ).

По словам директора СЦМ Лейлы Ведерниковой, проект направлен на самореализацию подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В программу «Личной эффективности» входят лекции, курсы, тренинги, спортивные мероприятия.

— В проекте четыре крупных блока, которые проводятся в течение года, — объяснила Лейла Ведерникова. — Зимой в первом блоке ребята знакомились с зимними видами спорта. Второй был посвящен профориентационной работе, к нему же приурочена вчерашняя экскурсия.

Программа летнего блока сейчас в разработке. Известно, что она будет связана с трудовой занятостью подростков и представлена в форме фестиваля салехардских трудовых отрядов.