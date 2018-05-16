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Салехардским подросткам показали самопальный пистолет
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Салехардским подросткам показали самопальный пистолет 

Красный Север 34 минуты назад
Фото: Красный Север
Вчера, 15 мая, салехардские школьники гостили у полицейских. Нет, их не водили по кабинетам и не показывали им нарушителей правопорядка. Зато в местном музее рассказали об истории ямальской полиции. Их экскурсоводом был председатель городского совета ветеранов Юрий Николаев. Ребята рассмотрели экспонаты с историческим значением: печать салехардского НКВД, комсомольская путевка о направлении на службу в милицию, экземпляр газеты от 9 мая 1945 года. Но больше всего парней заинтересовало вооружение. На застекленном стенде были известные пистолеты ТТ и ПМ и огнестрел кустарного производства, изъятый у салехардских преступников.
Встречу провели в рамках проекта «Личная эффективность». Проект действует в столице не первый год благодаря сотрудникам Салехардского центра молодежи (СЦМ).
По словам директора СЦМ Лейлы Ведерниковой, проект направлен на самореализацию подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В программу «Личной эффективности» входят лекции, курсы, тренинги, спортивные мероприятия.
— В проекте четыре крупных блока, которые проводятся в течение года, — объяснила Лейла Ведерникова. — Зимой в первом блоке ребята знакомились с зимними видами спорта. Второй был посвящен профориентационной работе, к нему же приурочена вчерашняя экскурсия.
Программа летнего блока сейчас в разработке. Известно, что она будет связана с трудовой занятостью подростков и представлена в форме фестиваля салехардских трудовых отрядов.
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