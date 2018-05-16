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Сартовцы не хотят устраивать из трамвая «Семена» ВИЧ-лабораторию
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Сартовцы не хотят устраивать из трамвая «Семена» ВИЧ-лабораторию 

Новости Саратова 24 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Инициатива областного центра медицинской профилактики не нашла поддержки у жителей Саратова.
Напомним, 17 мая yа пешеходной зоне на улице Волжская в ретро-трамвае «Семен» запланирована с 14:00 до 15:00 акция «Стоп ВИЧ/СПИД. Проверь свой ВИЧ-статус».
Мероприятие, во время которого всем желающим предлагается сделать анализ крови на ВИЧ, пройдет внутри трамвая. Обследование предполагается анонимным.
Однако у горожан, которые гуляют здесь с детьми, возник справедливый вопрос: «Насколько отвечает санитарным требованием желание устроить из музея пункт забора крови?».
Скептики отмечают, что после этого в трамвай обязательно заберутся дети, которые запросто могут контактировать с биологическими материалами и медицинскими инструментами. Кроме того, не совсем полезно для возможных носителей ВИЧ, иммунитет которых сильно ослаблен, проводить такие манипуляции практически в полевых условиях, где возможно получить дополнительную инфекцию.
«Хотят превратить «Семена» в «Семена СеменоВИЧа»? — грустно шутят недоумевающие горожане. К том уже, осталась непонятно, почему акция, направленная на выявление ВИЧ-инфекции, проводится в День Вознесения Господня, которое будет праздноваться 17 мая. Никакой информационной привязки к иммунодефициту 17 мая, как выяснилось, не имеет.
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