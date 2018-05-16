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Максим Фадеев напишет гимн Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске
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Максим Фадеев напишет гимн Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Известный музыкант и продюсер Максим Фадеев готов написать гимн Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. Об этом он написал на своей официальной странице fadeevmaxim в социальной сети «Инстаграм». Кроме того, он объявил поиск голосов для исполнения гимна.
«MALFA запускает проект, объединяющий всю страну, чтобы спеть ГИМН универсиады, который напишу я», — написал Фадеев.
Пришло время рассказать, как можно стать частью нашей большой истории по созданию гимна, который будет посвящен Всемирной зимней универсиаде 2019. Это причастность не только к мировому событию, но и возможность стать частью семьи MALFA. В течение 8 недель мы будем принимать видео от исполнителей из 8 федеральных округов России. Эта неделя будет посвящена Северо-Кавказскому округу. Выкладывайте в своей аккаунт видео, где отчетливо слышно ваш вокал, отмечайте ролик хэштегом #UNISONG в описании, обязательно указывайте имя, возраст и город. Вы можете петь абсолютно любую песню! Каждую неделю я буду выбирать трёх победителей из каждого округа и публиковать их на своей странице. Чуть позже я расскажу, как сформируется команда, которая не просто исполнит гимн, но и снимется в клипе. Он выйдет у нас на YouTube канале и гимн услышит и увидит вся страна. На этой неделе я жду видео из городов Северного Кавказа. P. S. Я убеждён, что ради таких соревнований мы должны объединяться, становится единым, мощным государством, каким мы и являлись испокон веков. Давайте сделаем этот гимн таким, чтобы в унисон пели не только голоса, но и сердца всех, кто его услышит.
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 16 Май 2018 в 1:55 PDT
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