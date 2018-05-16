«Осторожно! Небезопасный инвалид»

Перед тем как написать эту статью, специально перечитал многочисленные комментарии, оставленные читателями NN.ru под статьей «Качели рядом с Мещерским озером, на которых дети ломали ноги, демонтировали». Дело это трудоемкое, признаюсь вам. Их было более 500. Комментариев. И если все мнения читателей условно поделить, то их можно свести к трем основным позициям:

«Родители! Вы сами виноваты! Чего за своими детьми не следите? Там же черным по белому написано «Только для инвалидов»!»«Да вы чего! Разве можно было эти качели ставить рядом с «нормальными детьми»? Нужно их отдельно поставить и пусть там инвалиды качаются себе на здоровье!»«А, вообще-то, качели желательно проектировать и монтировать так, чтобы они были безопасны для всех…»

Последнее мнение, кстати, совсем робкое и тонет в многочисленных и словах возмущения разгневанных читателей.

Одни искренне недоумевают, как родители смогли не уследить за своими чадами. Мол, следили бы лучше и не было бы таких опасных последствий. При этом, взрослые обычно легко забывает свое детство, особенно когда наставляют других. Забывают, что ребенку запретный плод особенно сладок.

А тут прямо в их любимом дворе такое чудо поставили. Какие запреты родителей? Какие знаки только для инвалидов? Да и знать мы эти знаки не знаем. Вперед и с ветерком!

Другие вполне осознанно пытаются убедить окружающих, что таким качелям не место в нормальном обществе. Как, впрочем, и самим инвалидам. «Лицам с альтернативным интеллектом», — цитирую дословно высказывание одного из читателей.

Оградите все сетками, поставьте автоматчиков с собаками. Повесьте везде таблички с предупреждающими надписями. И вот тогда ставьте там свои качельки. Уж пусть поразвлекаются, бедняжки. Им и так в жизни не сладко.

Конечно, я тут утрирую, но в целом позицию передаю верно. При этом такие комментаторы забывают, что каждый десятый житель нашей страны имеет инвалидность.

Только 20% людей рождаются с инвалидностью. А 80% ее приобретают. Инвалидность никак не противоречит желаниям отдыхать, дурачится и быть счастливым.

И вполне возможно в эту резервацию для «сирых и убогих» неожиданно может попасть тот… Кто искренне ратует за разделение общества на здоровых и больных. Не дай Бог, конечно.

И третье мнение. На нем хотелось бы остановиться чуть подробнее.

Вы бывали когда-нибудь на Московском вокзале? Перемещались по подземному переходу, чтобы сесть на «Стриж»? Наверняка. Я тоже там не раз бывал и, как обычно, меня носили на руках.

Доступная среда практически отсутствует. Нет, вру. Там есть «пандусы». Такие две рельсины-швеллеры с углом наклона для каскадеров. Мои сопровождающие посмотрели на это чудо подозрительным взглядом и буквально проговорили вслух:

— Неее, лучше на руках!

А ведь этим «чудом» пользуются и мамы с колясками. И люди с поклажей. Что, если сил не хватит, и коляска выскользнет из рук? Что будет, если тележка с грузом вырвется и покатиться вниз на людей? Не хочется даже об этом думать.

Когда я посещал метрополитен так и сказал руководству: «Лучше демонтируйте эту потенциальную опасность. Ведь вы сами направляете людей в зону риска».

Качели для инвалидов демонтировали. Но осталось много вопросов:Кто разрабатывал по ним техзадание и почему при этом не учитывались нормы безопасности для всех категорий пользователей?Кто принимал этот объект, и кто понесет ответственность за не эффективно потраченные средства из бюджета (если они были потрачены из бюджета)?

Есть ли, наконец, у нас внятная и дружелюбная концепция по развитию благоустройства города в целом?

Ведь таких потенциально опасных качелей, могут наделать сотнями, а расхлебывать придется нам. И бюджету. А значит снова нам.

В 2012 году наша страна ратифицировала «Конвенцию о правах инвалидов», где одним из важных пунктов является концепция создания пространства с учетом принципов «Универсального дизайна». То есть такого подхода, при котором удобно будет пользоваться всем людям без исключения. А если нельзя пользоваться всем, то безопасно точно должно быть.

И очевидно, что «качели для инвалидов» в общедоступном месте просто обязаны были создаваться на этих важных принципах.

И очевидно, что иной подход только нагнетает истерию и никак не способствует доброжелательности в обществе.

И уж точно очевидно, что наиболее пострадавшими в этой ситуации остались люди, для которых, собственно, эти качели и проектировались. И которые остались крайними в этой не очень дружелюбной истории. Крайними и без качелей.

Хотя нам не привыкать. Мы спартанцы)