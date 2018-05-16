Налог на сладкую жизнь

Налоговые инспекторы совершили контрольную закупку сладкой продукции у частных кондитеров из Твери. Они сделали заказ через соцсети, а после потребовали от кондитеров декларации о доходах. Пока в поле зрения налоговых органов попали около 30 тверских кондитеров, которые трудились без лицензии, выплаты налогов и регистрации в качестве ИП. Скорее всего, это только начало, и скоро налоговики серьезно займутся кулинарами, которые без регистрации готовят на дому торты, десерты, закуски и прочую еду. Мы решили узнать, что думают по этому поводу домашний кондитер, частный повар и профессиональный кондитер, работающий в ресторане.

Частный кондитер:

За 2,5 года своей подпольной кондитерской деятельности я приготовила примерно 1500-2000 тортов, в основном это муссовые торты. Пока я — не ИП. Почему не оформляю? Я получаю пенсию, поэтому ИП оформить не могу, вдобавок я прекрасно осознаю последствия такого лицензирования. Я бы с удовольствием делала всё официально, но не регистрируюсь, так как у ИП ответственность за продажу пищевой продукции гораздо выше: финансово и юридически. А у меня всё-таки не цех. Хотя гигиене и качеству продуктов я уделяю максимум внимания. Для тортов у меня отдельный холодильник, но всё равно проверяющие органы найдут, к чему придраться и меня всё равно оштрафуют, а я к этому не готова финансово.

Если я расширю свою деятельность, буду проводить мастер-классы и обзаведусь своей студией, то конечно, лицензирую свой труд и всё оформлю официально.

Частный повар:

Я работаю частным поваром уже 7 лет. Специализируюсь на кейтеринге для небольших компаний, пеку хлеб и в последнее время провожу мастер-классы на дому.

Для открытия официального бизнеса у меня нет оборотных средств, а брать кредит при нашей нестабильной экономической ситуации не хочу. Брать в партнёры человека не из гастрономического бизнеса тоже не хочу. Не знакомый с поварской спецификой предприниматель хочет сразу же вернуть потраченное буквально через квартал после запуска производства, а это невозможно! У моего частного предпринимательства есть две стороны медали. Минусы: не могу достигнуть нужных объемов для снижения стоимости моих блюд. Плюсы: масса свободного времени для жизни.

Атилла Сабо, шеф-кондитер отеля «Метрополь»:

Наши торты и пирожные соответствуют уровню 5-звездочного отеля, отсюда и высокая стоимость на них. И я уже ощутил конкуренцию с частными кондитерами. Чувствую и замечаю, что заказов у нас становится все меньше и меньше. них Часть из них перетекает на домашние кухни. Там цены гораздо ниже, а для многих это является одним из важнейших критериев выбора. При этому покупатели серьезно не задумываются об условиях домашнего производства: что стоит за симпатичной фотографией кондитера в инстаграме, из каких продуктов и где готовятся его десерты?

Сегодня у нас были проверяющие из Роспотребназдора. Вы не представляете, насколько жесткие и строгие требования у них к производству кондитерских изделий (и не только кондитерских!). Сколько нужно оформить бумаг, какое дорогое оборудование надо купить, чтобы соответствовать их требованиям, но это делать необходимо. Это закон для меня, поэтому я за сертификацию частного кондитерского бизнеса. Всё-таки это еда и очень важно соблюдать регламентируемые нормы и правила — игра должна идти по одним правилам, и для профессионалов, и для частных кондитеров.