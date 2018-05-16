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Центр культуры и спорта «Измайлово» отпразднует свой День рождения
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Центр культуры и спорта «Измайлово» отпразднует свой День рождения 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
ЦКС «Измайлово» в праздничный день проведет для жителей района концертную программу.
Центр культуры и спорта «Измайлово» в среду, 16 мая, отпразднует свой очередной День рождения. Напомним, что центр ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. Ранее многие измайловцы приходили сюда на просмотр кинофильмов, другие бегали на дискотеки, пели и танцевали в различных кружках и студиях. Сегодня в него приходят заниматься уже внуки тех, кто помнит центр, как клуб «Дружба».
«Мы сохраняем добрые традиции и можем предложить различные направления работы для детей и взрослых», — отметила руководитель ЦКС Екатерина Прудникова.
Перед зрителями в этот праздничный день выступят артисты творческих студий и секций ЦКС «Измайлово». Ребята вместе с педагогами подготовили концертную программу, которая не оставит зрителей равнодушными.
Начало концерта в 17 часов.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 32.
Вход свободный.
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