Центр культуры и спорта «Измайлово» отпразднует свой День рождения

ЦКС «Измайлово» в праздничный день проведет для жителей района концертную программу.

Центр культуры и спорта «Измайлово» в среду, 16 мая, отпразднует свой очередной День рождения. Напомним, что центр ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. Ранее многие измайловцы приходили сюда на просмотр кинофильмов, другие бегали на дискотеки, пели и танцевали в различных кружках и студиях. Сегодня в него приходят заниматься уже внуки тех, кто помнит центр, как клуб «Дружба».

«Мы сохраняем добрые традиции и можем предложить различные направления работы для детей и взрослых», — отметила руководитель ЦКС Екатерина Прудникова.

Перед зрителями в этот праздничный день выступят артисты творческих студий и секций ЦКС «Измайлово». Ребята вместе с педагогами подготовили концертную программу, которая не оставит зрителей равнодушными.

Начало концерта в 17 часов.

Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 32.

Вход свободный.