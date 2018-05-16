Лиза Джой дебютировала в режиссуре и сразу сняла лучший эпизод второго сезона «Мира Дикого Запада»

Разбираемся в том, как ей это удалось.

Для тех, кто смотрит второй сезон «Мира Дикого Запада» по мере выхода эпизодов, четвёртая серия была подобна пробуждению от долгого сна.

И дело не только в сюжете, но и в самой подаче. Немудрено, что сценаристка сериала и по совместительству жена Джонатана Нолана Лиза Джой выбрала именно этот эпизод для своего режиссёрского дебюта.

Давайте попробуем разобраться, что в нём такого особенного.

Серия начинается с утренней рутины Джима Делоса. Находясь в каком-то закрытом помещении он под песню Rolling Stones мастурбирует, умывается, завтракает и одевается, ожидая встречи.

Эта сцена очень похожа на один из самых запоминающихся эпизодов сериала Lost — тот самый, где зрителя знакомят с Дезмондом, жившим в бункере, пока главные герои боролись за выживание. И сам монтаж, и музыка вызывают чувство дежа вю.

У «Мира Дикого Запада» и Lost вообще много общих черт — в их числе и продюсер Джей Джей Абрамс , но, как ни странно, это сходство оказалось случайностью. Сценаристка эпизода Джина Этуотер рассказала, что никогда не смотрела «Остаться в живых», а музыку авторы выбрали как наиболее подходящую к характеру Делоса.

Так или иначе, эти сцены в обоих сериалах «стреляют» одинаково хорошо, а в случае «Мира Дикого Запада» повторяющиеся пробуждения Джима задают ритм всего эпизода.

В этой серии мы наконец-то получили полноценное подтверждение возможности «пересадки» личности человека андроиду, что потенциально может означать вечную жизнь.

Для сериала это довольно серьёзное откровение. Зрителям показывают, что копирование личности происходит в том числе и через вербальную коммуникацию — интервью. Мы уже знаем, что Delos собирала генетические материалы своих гостей, так что от перспектив развития сюжета кружится голова.

Ведь теперь получается, что парк — это не только место для сбора компромата на сильных мира сего, но и возможность создать их копии и заменить.

Более того, в конце серии мы точно узнаём, что Делос — не единственный, кого возродили по этой технологии. Быть может, переродиться решил сам Роберт Форд

В начале сезона я жаловался на то, что в «Мире Дикого Запада» банально некому сопереживать. Но теперь ситуация изменилась — в сюжет внезапно ворвалась Элси, инженер парка, которую зрители вот уже несколько серий считали убитой.

Оказалось, что Бернард не устранил её, а посадил на цепь, оставив дюжину протеиновых батончиков и воду. Сама актриса Шеннон Вудворд считает Элси самым человечным персонажем сериала: она чуть ли не единственная из сотрудников парка, кому всё происходящее с андроидами не нравилось изначально.

К тому же за Элси в целом интересно наблюдать — она бесстрашная, решительная и умная. Такого героя в сериале остро не хватало.

Для Человека в чёрном этот эпизод можно считать самым важным за всю историю шоу. Из второстепенного персонажа он превращается чуть ли не в главного героя сериала (так считает и сама Лиза Джой).

Мы узнаём, что Уильям до последнего оставался преданным Делосу, но в определённый момент всё же осознал, что не все в этом мире достойны вечной жизни, и уж тем более жить не должен такой неприятный, хищный, человек как основатель корпорации Delos.

Но это далеко не всё: в актуальном таймлайне Уильям перестаёт быть эгоистом и в зрелищной перестрелке спасает семью своего «друга» Лоуренса от людей Крэддока. По словам Эда Харриса, его персонаж не стал «хорошим» — он подобно силе природы исправил несправедливость, восстановил равновесие.

Более того, нам наконец-то стала более-менее понятна общая мотивация героя. У него в парке есть некая «зона ответственности», с которой он хочет разобраться до того, как «Мир Дикого Запада» будет уничтожен. Подробностей о реальной цели Уильяма пока нет, но сценаристы наконец-то дали этому персонажу интересный вектор развития: за него всё сильнее хочется переживать.

Впрочем, главный шокер ждал зрителей в финале эпизода, где выяснилось, что девушка из Мира Индии — его дочь. Что интересно, она почему-то не пользуется своим именем: во флэшбэках её называли Эмили, а теперь она зовёт себя Грэйс. Это способ дистанцироваться от отца или попытка сохранить анонимность в парке? Узнаем в грядущих эпизодах.

По словам Лизы Джой, во время работы над эпизодом ей очень хотелось поиграть с разным жанрами. И эта идея сделала серию действительно захватывающей.

Эпизод состоит их трёх основных арок — Человек в чёрном против Крэддока (вестерн), проект по возрождению Делоса (научная фантастика) и возвращение Элси (триллер с элементами хоррора в финале).

И в каждой из этих арок зрителя блестяще готовят к финальному катарсису. Особенно хорош ход с нитроглицерином: благодаря нему месть Человека в чёрном Крэддоку получилась особенно эффектной и вызывающей чувство удовлетворения.

Не меньше будоражит и встреча Элси с Делосом, который бог знает когда упёрся в «когнитивное плато» и окончательно превратился в монстра. Фрагмент, где он слезает с велотренажёра — один из самых жутких за всё существование сериала.

Даже у Бернарда тут есть свой особенно эффектный момент — флешбэк, в котором он беспощадно одним движением ноги убивает сотрудника лаборатории. Стоит зрителям начать воспринимать его как более-менее позитивную фигуру, как он делает в кадре нечто по-настоящему зловещее.

Кроме того, Бернард в очередной раз повторяет, что всё происходящее — грандиозный план Форда, и в нём как-то замешан ещё один человек с «пересаженной» личностью. Эта сюжетная линия наверняка красиво развернётся в финале.

Для меня четвёртый эпизод второго сезона стал действительно переломным. Сериал на время перестал быть безжизненным паззлом и стал по-настоящему эмоциональным и красивым. Возможно, Джой достигла этого несколько попсовыми средствами, но оно того стоило. Оставшиеся эпизоды теперь хочется увидеть как можно скорее.

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