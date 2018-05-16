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Все о ЗОЖ узнают богородские школьники
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Все о ЗОЖ узнают богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Познавательную программу «Думай не до, а после» библиотека №74 посвятит здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Ребята в ходе мероприятия 17 мая узнают, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья, примут участие в викторинах, играх, а также участники мероприятия пройдут анонимное тестирование.
Помимо этого школьники посетят выставку книг «Здоровье без лекарств». При знакомстве с тематической литературой юные москвичи еще раз убедятся, что здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и позволяющий до глубокой старости сохранять моральное, психическое и физическое здоровье.
Начало программы в 12 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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