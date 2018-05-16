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26 мая парк «Фили» приглашает в Зоошколу
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26 мая парк «Фили» приглашает в Зоошколу 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Чем кормить своего питомца? На что у собак аллергия? Куда обращаться, если захворал четвероногий друг? Юные жители ЗАО узнают всё самое необходимое и интересное об уходе за домашними животными на открытых уроках летней Зоошколы.
На бесплатных занятиях в Арт-Студии парка «Фили» выступят врачи-ветеринары, пройдут игры с аниматорами и викторина, участники которой получат памятные призы. Начало в 12:00. Адрес: ул. Барклая, 22.
Старт программы летней Зоошколы состоялся в минувшие выходные. В увлекательной доступной форме гостям была рассказана история происхождения домашней собаки, а также объяснены первые шаги на пути знакомства с новым членом семьи.
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