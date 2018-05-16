«Орловское полесье» приглашает на «Троицкие хороводы»

В воскресенье, 27 мая, в посёлке Жудрё Хотынецкого района состоится XIX международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в национальном парке „Орловское полесье“.

Для гостей будет организована выставка-ярмарка сувениров и произведений декоративно-прикладного искусства „Город мастеров“.

В 11:00 начнутся праздничные гулянья с массовыми хороводами на живописной лесной поляне. Зрителям будут представлены традиционные троичные обряды. В ходе концерта атмосферу старинного русского гулянья создадут лучшие творческие коллективы региона и гости из соседних областей.

В большом Троицком хороводе примут участие все желающие. Говорят, с его помощью можно прибавить семейного счастья. Направлять движение будет „хороводница“, которая проведет всех по старинным рисункам хоровода.

В 12:00 начнут свою работу интерактивные площадки „Заводная карусель“, „Деревенский пятачок“, „Ремесленный посад“, „Веселое подворье“.

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