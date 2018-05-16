В библиотеке на Шатурской малышам рассказали о древнерусской письменности

Беседа, посвященная Дню славянской письменности и культуры, состоялась в детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— В преддверии дня чествования православных святых Кирилла и Мефодия, принесших славянским народам единую азбуку и письменность, воспитанники детского сада Рязанского района перенеслись в стародавние времена. Перед внимательными детскими личиками приоткрылась страничка истории развития цивилизации. Ребята увидели книги и предметы быта седой старины. На память об этом событии все с энтузиазмом рисовали в самодельных книжках-малышках разноцветные буквы кириллицы, — сказала Марина Бесфамильная.

Напомним, что детская библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)