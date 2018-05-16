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В сквере имени Судакова состоялся концерт, посвященный Международному дню семей
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В сквере имени Судакова состоялся концерт, посвященный Международному дню семей 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Концерт, приуроченный к Международному дню семей, состоялся в сквере имени Судакова, который находится в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации центра творчества молодежи «Олимп», сотрудники которого организовали праздник.
— В концерте со своими лучшими номерами приняли участие студия танцев «Нон-стоп» под руководством Олеси Русиной, студия хореографии «Мелисента» под руководством Ирины Знаменской. Также великолепно выступили дети из студии эстрадного вокала «Маленькие звезды» под руководством Анны Старостиной, — добавил сотрудник центра.
На празднике состоялись открытые уроки по разным направлениям художественно-прикладного творчества, занятие по аквагриму. (мю)
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