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Унести с собой кусочек истории: Заглядываем в «Магию кофе» за напитками и не только
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Унести с собой кусочек истории: Заглядываем в «Магию кофе» за напитками и не только 

Tvoybro.com 1 час назад
Теперь в кофейне, которая нередко выступает домом для творческих встреч, «поселились» особенные магниты. Их ценность в том, что за основу взят аутентичный кирпич, которым славились здешние места, ещё когда Калининград был Кёнигсбергом. Авторы идеи — трое калининградских дизайнеров: «Пруссия была знаменита особо прочным кирпичом, здесь располагались как частные, так и государственные мануфактуры, которые поставляли свой продукт по всей Прибалтике. Для наших сувениров мы используем кирпич старых немецких зданий, которые подлежат сносу. Таким образом мы дарим ему вторую жизнь»., Помимо тайн и событий прошлых лет, которые впитали магниты-кирпичики, каждый из них имеет визуальную особенность: изображение бастионов, рыцарей, Кафедрального собора и даже кусочки янтаря. Рассмотреть их можно в инстаграме @KonigsZiegel, но лучше, конечно, вживую, позволив кофейным ароматам соблазнить вас на чашечку любимого напитка., Фото: предоставлены компанией
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«Одно из самых интересных мест в России»: Как британский The Calvert Journal готовит гид и фильм о Калининграде «Без интеллектуалов»: Скриптонит подарил стиль «Янтарь-холлу» и ушёл на творческий перерыв «Мы русские, нам погрустить надо»: Гости XX съезда фанов Depeche Mode на «Вагонке» о калининградской любви к группе
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