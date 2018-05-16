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В Ростове в мае откроется ярмарка еды «Фьюжно»
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В Ростове в мае откроется ярмарка еды «Фьюжно» 

Деловое сообщество 51 минуту назад
На городской набережной в Ростове-на-Дону откроется ярмарка еды «Фьюжно». На ней будет представлена фермерская продукция, донские сувениры, национальная кухня и спортивная атрибутика.
«Каждые выходные в течение лета жителей и гостей города ждет уникальная тематика, разнообразная развлекательная программа, концерты и конкурсы. В основе концепции — популярный во всем мире формат ярмарки-фестиваля», — сообщают организаторы. Ярмарка будет простираться по набережной (на правом берегу Дона) от проспекта Буденновского до переулка Братского.
В планах организаторов — работа в течение 20 выходных дней, начнут они уже 25-27 мая, мероприятие посвятят последнему школьному звонку.
На «Фьюжно», как обещают организаторы, можно будет отдохнуть в удобных зонах с подушками, послушать концерт живой музыки, а также выиграть приз от партнеров или принять участие в одном из проводимых мастер-классов.
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