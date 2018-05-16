Оружие в кино: Дедпул

17 мая в российский (и мировой) прокат выходит сиквел Дедпула — сумасшедшего супергеройского боевика про неубиваемого мутанта Уэйда Уилсона. Первая часть стала самым кассовым фильмом в категории 18+. Такой возрастной рейтинг картина получила из-за обилия мата, насилия и, что нам особенно интересно, оружия. Давайте рассмотрим из чего стрелял антигерой и его противники.

Desert Eagle Mark XIX Основное оружие главного героя — знаменитые «пустынные орлы» самой последней модели Mark XIX. Уэйд нежно любит эти пистолеты? никогда с ними не расстается и, очевидно, вернется с ними в сиквеле. А еще мутант с удовольствием вдыхает из пистолетов пороховой дым.

Из интересных фактов, стоит отметить, что Дедпул не заряжает свои пистолеты полностью. В сцене ниже мутант говорит, что у него «всего 12 патронов», тогда как два полностью заряженных Десерт Игла должны содержать 14 — по 7 в каждом.

Кроме того, нам показывают даже какие именно патроны использует антигерой. И тут скрыта шутка для совсем уж знатоков. Компания Felcan Enterprises действительно существует и она действительно производит патроны. Только исключительно холостые и исключительно для кино и сериалов.

Para-Ordnance P14.45 Limited

Оружие, которым Уэйд Уилсон пользуется во флешбеках еще в своем человеческом обличии. Этот пистолет достаточно часто используют в кинематографе, так как он представляет некоторую ностальгическую ценность. Продукция компании Para USA базируется на классическом M1911 пистолете, который почти весь XX век был основным пистолетом американской армии.

Glock 17 Куда ж без этого популярного в фильмах и сериалах пистолета. Глоком тут вооружены в основном безликие наемники-злодеи. Но и сам Дедпул берет один такой пистолет с собой, когда идет на финальную битву с главным врагом.

Heckler & Koch MP5K

Еще одно оружие, которое используют наемники против Дедпула. НК МР5 — возможно самый известный современный пистолет-пулемет. Здесь его используют без особого успеха.

SIG SG 552 и FN SCAR-L Две эти штурмовые винтовки также используют наемники. В частности SG 552 в руках у предусмотрительного парня, который надел коричневые штаны. Если смотрели фильм, вы знаете, что это значит.

Heckler & Koch MP7A1

Еще один Heckler & Koch, который используют плохие парни. В действительности MP7 — популярный пистолет-пулемет, который состоит на вооружении различных спецподразделений по всему миру: от швейцарской гвардии, которая охраняет Ватикан, до российского спецназа.

Beretta 92FS Inox, Beretta Px4 Storm и TiSAS Zigana F Эти пистолеты показывают в сцене в баре Хорька, куда приходит Аякс в поисках Дедпула. За хозяина бара вступаются его посетители — выясняется, что вооружены буквально все. Особый интерес тут представляет TiSAS Zigana F, который достает старичок-алкаш. Это турецкая версия немецкого Вальтера Р88, чего только не найдешь на американском рынке гражданского оружия. У деда ствол хромирован, но на оригинальной версии пистолета на нем красуется надпись «Turkey».

Smith & Wesson Model 29 Классический киношный револьвер, который Дедпул берет с собой «в последний бой». Причем, в отличии от других пушек, эту он хранит под подушкой, как самую милую сердцу. Еще с 70-ых заведено, что любое появление этого пистолета на экране моментально становится отсылкой к фильмам про Грязного Гарри, персонажа, который обессмертил этот пистолет. В «Дедуле» получается отсылка в отсылке, ведь самый последний фильм про Гарри «Смертельный Список» по-английски называется «The Dead Pool».

Mini Uzi, Heckler & Koch UMP45, Heckler & Koch Mark 23, Steyr AUG A1, Remington 870, Galil SAR и Tип 84S-2 Все это оружие (включая лицензионную китайскую копию автомата Калашникова) появляется в одной минутной сцене, в которой Уэйд в бешенстве собирает все оружие, что есть в доме. Оружия оказывается довольно много.

Tavor CTAR-21 и Tavor МTAR-21 Последний бой — он трудный самый, поэтому в нем противники вооружены лучше всего. Прежде всего — двумя моделями израильской штурмовой винтовки «Тавор». Название винтовка получила от горы Фавор, которая упоминается в Ветхом Завете. Модель С — создавалась специально для сил специальных операций, обладает укороченным стволом. Модель М — самый компактный вариант.

UTAS UTS-15 Малоизвестное помповое ружье турецкого производства, которое производят для африканских и азиатских стран (ну, и для гражданского рынка в США, куда е без него).

Daewoo K3, FN M249 SAW Para и M72 LAW Два ручных пулемета и гранатомет можно увидеть в руках у самых приближенных приспешников Аякса. Вопрос остается только один: зачем так хорошо вооружаться, если пули Дедпула все равно не берут?

Colt Model 1908 Vest Pocket

Ну а завершается фильм этим миниатюрным карманным кольтом, который Дедпулу отдает его слепая соседка. Изначально пистолет разрабатывали для скрытого ношения, но благодаря своему небольшому размеру приобрел репутацию женского оружия. Так или иначе именно им в самом конце фильма убивают главного злодея.