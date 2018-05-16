Музей «Ясная Поляна» восстановит усадьбу Толстых Мансурово в Калужской области

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Руководство государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» планирует восстановить усадьбу Мансурово, которую в начале XX века приобрел сын писателя. Об этом в среду по итогам поездки директора музея Екатерины Толстой в Калужскую область сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Представители региона и музея договорились о восстановлении объекта культурного наследия «Усадьба Мансурово (Толстых), 1804 год», — сообщили в пресс-службе.

Усадьбу Мансурово, расположенную в селе Дубровка Малоярославецкого района в 1901 году купил сын Льва Толстого Илья. Памятник культурного наследия федерального значения представляет собой хорошо сохранившийся образец усадьбы XVIII — XIX веков с сооружениями парадного двора в стиле зрелого классицизма, а также отдельными сооружениями раннего классицизма. В усадьбе сохранились главный дом, западный флигель с мезонином, восточный флигель с мезонином, западный одноэтажный флигель, восточный одноэтажный флигель, яблочная кладовая, рига, ограда парадного двора, парк.

В 2008 году территория и сохранившиеся постройки передали под юрисдикцию музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Сейчас здание господского дома и флигели законсервированы, однако в 2018 году руководство «Ясной Поляны» планирует в августе провести там часть мероприятий театрального фестиваля «Толстой Weekend».

"Мне хотелось бы, чтобы усадьба, несмотря на консервацию, была наполнена жизнью, чтобы это место притягивало жителей не только Калужской и Тульской областей, но и центральной России. Мероприятие, которое мы намечаем, должно привлечь к ней внимание, показать, что такая замечательная культурно-историческая точка на территории Калужской области есть", — сообщила журналистам директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.