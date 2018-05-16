В парке «Ангарские пруды» проведут сказочный квест для детей

В первый день лета, 1 июня, спортивно-досуговый центр «Радуга» организует сказочный квест для детей дошкольного и младшего школьного возраста в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщила заведующая структурным подразделением центра Марина Басова.

— Во время «Путешествия в страну Радуги» вместе с персонажами любимых сказок ребятам предстоит пройти семь различных испытаний, проявить смекалку и творческие навыки, чтобы собрать все цвета радуги, — рассказала Басова. — Участников ждут игры, математические задания, мастер-классы по лепке из пластилина и раскрашиванию фигурок, а также множество других увлекательных занятий и, конечно же, сладкие призы.

Начало в 12.00. Напоминаем, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, стр. 8. (мю)