Ещё
В парке «Ангарские пруды» проведут сказочный квест для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В парке «Ангарские пруды» проведут сказочный квест для детей 

Управа района Дмитровский города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В первый день лета, 1 июня, спортивно-досуговый центр «Радуга» организует сказочный квест для детей дошкольного и младшего школьного возраста в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщила заведующая структурным подразделением центра Марина Басова.
— Во время «Путешествия в страну Радуги» вместе с персонажами любимых сказок ребятам предстоит пройти семь различных испытаний, проявить смекалку и творческие навыки, чтобы собрать все цвета радуги, — рассказала Басова. — Участников ждут игры, математические задания, мастер-классы по лепке из пластилина и раскрашиванию фигурок, а также множество других увлекательных занятий и, конечно же, сладкие призы.
Начало в 12.00. Напоминаем, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, стр. 8. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Танцевальный концерт и ART-перформанс проведут в центре «Онежский» на Флотской улице О династиях Рюриковичей и Романовых расскажут в центре соцобслуживания Дмитровского Артисты театра «Шаг» в честь Дня Победы представят военный спектакль на Дубнинской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийца или невиновная: судьба актрисы6
Куда пропал Малежик8
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования72
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение