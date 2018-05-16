В храме на Большой Академической проведут кулинарный мастер-класс 

В ближайшую субботу, 19 мая, трапезная храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве станет местом проведения мастер-класса по кулинарии. Об этом сообщил представитель храма.
— Шеф-повар нашей трапезной расскажет о секретах приготовления нескольких оригинальных блюд, — уточнил организатор.
По окончании урока участников ждет дегустация.
Начало в 15.00. Записаться можно за свечным ящиком в храме. Там же можно оставить пожертвование — 350 рублей.
Адрес храма: Большая Академическая ул., д. 33. Трапезная находится в помещении воскресной школы.
Телефон для справок: 8 (965) 229 36 10 (Федор). (мю)