В Росгвардии рассказали о личности затеявшего драку с полицией в Казани

Руководитель службы по взаимодействию со СМИГУ ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин в беседе с «Казанским репортером» прокомментировал инцидент в ресторане «Ромэйн» на улице Чистопольской. Напомним, накануне группа мужчин, один из которых представился сотрудником ФГУП «Охрана» Росгвардии, подрались с охраной заведения, а затем оказали сопротивление полиции.

Валерий Грибакин, как официальный представитель ФГУП «Охрана», заверил, ни один из участников конфликта не работает в структуре.

«Они не являются работниками ФГУП «Охрана», а уж тем более работниками Росгвардии. Возможно, хотели бы быть ими, потому что один из мужчин, как показала проверка, работал во ФГУП «Охрана» Минпромторга (по всей видимости, имеется в виду ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» — ред.), которая была присоединена к ФГУП «Охрана». Но сейчас они не работают», — резюмировал Грибакин.

Напомним, конфликт в ресторане завязался из-за якобы потерянного телефона. Представители охранного предприятия рассказали «Казанскому репортеру», затеявшие ссору выпили по 0,7 виски каждый.