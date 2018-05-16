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ТАСС — генеральный инфопартнер XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона
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ТАСС — генеральный инфопартнер XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона 

ТАСС 1 час назад
С 17 по 20 мая в Северной столице пройдет XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. В этом году более 250 издательств России, стран ближнего и дальнего зарубежья представят на нем художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно-энциклопедическую литературу.
Информационное агентство России "ТАСС" шестой год подряд становится генеральным информационным партнером салона.
Выставочная площадка агентства в этом году будет оформлена видами города на Неве, запечатленными в снимках фотокорреспондентов ТАСС, а также стихами о нем.
По традиции стенд ТАСС является неформальным пресс-центром Книжного салона. В гости к тассовцам придут известные политики, литераторы, художники, историки и общественные деятели. Поэтому посетители салона смогут не только познакомиться с деятельностью агентства, но и увидеть работу ведущих тассовских журналистов и специалистов пресс-центра РИЦ «ТАСС — Северо-Запад».
В этом году многие пресс-мероприятия на стенде ТАСС ориентированы на молодежную и детскую аудиторию. Так, например, Датский институт культуры в Санкт-Петербурге проведет здесь презентацию нового сборника стихов известной датской поэтессы И. Кристенсен. На русском языке ее стихи прочитают школьники одной из школ города Всеволожска, а на датском — директор Датского института культуры Марие Тетцлафф.
Из других крупных мероприятий следует упомянуть программу правительства Ленинградской области, нацеленную на развитие и поддержание интереса к чтению у детей. Активисты местной Ассоциации краеведов проведут на стенде ТАСС детскую викторину «А знаешь ли ты Ленинградскую область?».
Всего за четыре дня работы салона на площадке ТАСС запланировано 23 мероприятия. Свое согласие побывать в гостях агентства подтвердили известные российские и зарубежные деятели искусства. В их числе руководитель литературного отдела крупнейшего датского музея современного искусства «Луизиана» Кристиан Лунд, сценарист и писатель Дмитрий Миропольский, классик бардовской песни Александр Городницкий, магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель наград «Хрустальная сова» и «Бриллиантовая сова» Александр Друзь и другие известные персоны.
О самых заметных новостях XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона можно будет прочитать на информационных лентах ТАСС.
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