«Жар-птица» представляет рисунки о Великой Отечественной войне

Воспитанники Центра «Лидер» из художественного объединения «Жар-птица» создали рисунки, посвящённые Дню Победы, героическим страницам Великой Отечественной войны.

В канун 9 мая в Центре «Лидер» открылась выставка работ юных художников «Память жива», посвящённая победе над фашизмом. Ребята «Лидера» не только нарисовали живописные картины, но и написали слова благодарности ветеранам. Вот только некоторые поздравления участников из объединения «Поколение СМИ»: «Уважаемые ветераны! Спасибо Вам за мир! Спасибо, что над нами светит солнце, и что идёт дождь! Спасибо, что мы можем радоваться и грустить! Желаю вам здоровья, счастья и долголетия!» (Ульяна, 9 лет). «Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днём Победы! Пусть над всем миром небо всегда будет чистым, пусть никогда не повторится беда, от которой вы нас спасли! Будьте счастливы и спокойны, мы не забудем ваш подвиг и тоже будем беречь мир!» (Светлана, 11 лет). «Дорогие ветераны, с Днём Победы! Спасибо за то, что защитили нашу Родину, что дали возможность родиться нам — вашим потомкам! Спасибо за Победу, за мир и радость жизни!» (Елена, 14 лет). «Поздравляю ветеранов и всю Россию с Днём Победы! Пусть никогда не будет войны! Пусть каждый человек знает о подвиге солдат, которые победили фашистов! Вечная слава и вечная память героям!»