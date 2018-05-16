Пирс Броснан: 7 хороших фильмов с бывшим Бондом

16 мая 2018 года 65 лет исполняется харизматичному ирландцу Пирсу Броснану , блестяще исполнившему роль суперагента 007 в четырех фильмах бондианы. В честь этого события вспоминаем другие, не менее достойные роли талантливого актера.

Портной из Панамы

Портной из Панамы

Британский шпион Энди Оснард после романа с любовницей посла оказывается сослан в Панаму, где превращает обычного портного в «ценный» источник информации, чтобы возвыситься в глазах начальства. Невинная затея приводит к масштабным последствиям для целого государства. Водопад ангела

Водопад ангела

США, 1868 год. В прошлом военный, а ныне бродяга Гидеон скрывается от банды охотников за головами во главе с бывшим полковником Конфедерации Карвером, уверенным, что в годы войны Гидеон лично приказал убить его семью. Афера Томаса Крауна

Афера Томаса Крауна

Миллионер-финансист Томас Краун познал все прелести роскошной жизни и жаждет новых ощущений. С помощью наемников он крадет картину Клода Моне из знаменитого музея Нью-Йорка и принимается ловко водить за нос следователя Кэтрин Беннинг, сердце которой надеется завоевать. Импульс

Импульс

Несколько человек соглашаются протестировать новый синтетический наркотик, который, как им обещано, унесет их в такие дали, что они позабудут обо всем, что пробовали раньше. Первые ощущения и впрямь вызывают у них экстаз, но дальнейшие события показывают, что побочный эффект будет еще круче. Искусственный интеллект. Доступ неограничен

Искусственный интеллект. Доступ неограничен

У главного героя есть успешный бизнес, любимая семья и «умный дом», оснащенный по последнему слову техники. Он чувствует себя в полной безопасности, не подозревая, в какой ад может превратить его жизнь уволенный IT-сотрудник его собственной компании. Долгое падение

Долгое падение

В канун Нового года бывший телеведущий Мартин Шарп взбирается на крышу лондонского небоскреба, чтобы свести счеты с жизнью. Не успевает он собраться с мыслями, как его просит поторопиться робкая женщина Коллет, которой тоже надоело жить. Совсем скоро самоубийц на популярной крыше становится уже четверо, и они заключают пакт, что никто не убьет себя до Дня Влюбленных. После заката

После заката