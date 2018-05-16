Дочь Штирлица решила засудить пивоваров

Анна Тихонова , дочь знаменитого советского и российского актера Вячеслава Тихонова , намерена судиться с пивоваренной компанией. Предприимчивый производитель без разрешения назвал свой продукт «Штирлиц» и использовал на этикетке фотографию актера из фильма «17 мгновений весны».

Как призналась Анна, отцу едва ли понравилось бы, что его портрет «украшает» бутылки с пивом.

«По меньшей мере, он был бы очень удивлен и наверняка бы расстроился. Вообще с этим нужно что-то делать, очень обидно, что великие люди совершенно никак не защищены от спекуляций на своем честном имени», — сказала Анна в интервью «360».

Адвокат семьи уже произвел контрольную закупку и подготовил гражданский иск с требованием возместить один миллион моральный вреда.

Еще один иск — на пять миллионов рублей — к пивоварам подала Ольга Семенова , младшая дочь Юлиана Семенова-писателя, который создал героя легендарного советского разведчика. Именно ей принадлежит исключительное право на товарный знак.

Один процесс Ольга Семенова уже выиграла. В 2013 году арбитражный суд Москвы запретил сети московских ресторанов использовать названия «Штирлиц» и «stirlitz». В иске говорилось, что эти словесные обозначения имеют «сходства до степени смешения с товарным знаком истца, незаконно используются в их дизайне и оформлении внутреннего интерьера, росписи стен».

Однако владельцы пивных баров нашли довольно выход из ситуации. Он добавили в название английское слово «beer». И переименовали свою сеть в «ШтирБирЛиц». Сергей Воронов , адвокат Ольги Семеновой убежден, что в такой уловке есть прямое нарушение закона. Юрист напомнил, что смешение товарного знака, незначительные его видоизменения должны пресекаться и наказываться по закону.

«Ведь очевидна ассоциация у потребителя ШтирБирЛица с образом Штирлица. Использование имени любимых в народе героев — вещь весь распространенная. Фотографию своего отца Анна Тихонова встречает постоянно: и на вывесках автосервисов и на пивных бутылках и даже на вениках для бани», — подчеркнул Воронов.

В феврале этого года в Павловском Посаде на закрытии международного кинофестиваля «17 мгновений…» китайский режиссер Гу Ронг представил фильм «Красный лебедь» с участием Вячеслава Тихонова. Как признался Ронг, он был давним фанатом советского актера еще до их знакомства.