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Дочь Вячеслава Тихонова заявила, что намерена подать в суд на пивоваренную компанию
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Дочь Вячеслава Тихонова заявила, что намерена подать в суд на пивоваренную компанию 

RT на русском 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Как рассказала Анна Тихонова, отцу вряд ли бы понравилось, что его образ из телефильма «Семнадцать мгновений весны» используется на бутылках с пивом.
«Вообще с этим нужно что-то делать, очень обидно, что великие люди совершенно никак не защищены от спекуляций на своем честном имени», — отметила она.
Адвокат семьи уже сделал контрольную закупку и подготовил гражданский иск.
Ещё один иск к пивоварам подала младшая дочь писателя Юлиана Семёнова, создавшего Макса Отто фон Штирлица. Именно Ольге Семёновой принадлежит исключительное право на товарный знак.
Ранее отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал НСН свой иск к компании «Музыкальное право», связанный с правами на песни сына.
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