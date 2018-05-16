Дочь Вячеслава Тихонова заявила, что намерена подать в суд на пивоваренную компанию

Как рассказала Анна Тихонова , отцу вряд ли бы понравилось, что его образ из телефильма «Семнадцать мгновений весны» используется на бутылках с пивом.

«Вообще с этим нужно что-то делать, очень обидно, что великие люди совершенно никак не защищены от спекуляций на своем честном имени», — отметила она.

Адвокат семьи уже сделал контрольную закупку и подготовил гражданский иск.

Ещё один иск к пивоварам подала младшая дочь писателя Юлиана Семёнова , создавшего Макса Отто фон Штирлица. Именно Ольге Семёновой принадлежит исключительное право на товарный знак.