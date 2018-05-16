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В законодательство могут ввести понятие «жестокое обращение» с несовершеннолетними
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В законодательство могут ввести понятие «жестокое обращение» с несовершеннолетними 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В российском законодательстве может появиться понятие «жестокое обращение» с несовершеннолетними. Для этого необходимо изменить статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Соответствующий проект закона 16 мая отправил на рассмотрение в ведомства и в регионы перед первым чтением в Госдуме Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.
Авторами инициативы стали депутаты Липецкого облсовета. Они её подготовили по результатам заседания Общественного совета при региональном парламенте в апреле 2016 года, посвящённого вопросам жестокого обращения с детьми.
Сейчас, отмечают парламентарии, предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними, при этом само понятие «жестокое обращение» в действующем законодательстве отсутствует.
Таким образом, депутаты предложили отнести к жестокому обращению с несовершеннолетними применение любого физического или психического насилия в их отношении, а также покушение на их половую неприкосновенность. Сюда же авторы относят применение недопустимых способов воспитания — грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребёнка.
Разработчики поправок упоминают и об отсутствии заботы или лишение питания, обуви, одежды, отказ или уклонение от оказания ребёнку необходимой медицинской помощи, побуждение или принуждение несовершеннолетнего к применению насилия к самому себе или другим детям.
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