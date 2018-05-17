В Уфе застрявшая за стеной квартиры кошка почти две недели «мучила» хозяев

В Уфе 5 мая жители первого этажа многоквартирного дома обратились к спасателям. Люди жаловались на постоянное мяуканье за стенами квартир, располагающихся рядом. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Сотрудники ПСО неоднократно выезжали на место, но найти и вызволить животное не удавалось. Жильцы были готовы на кардинальные меры, лишь бы кошка и они перестали мучиться.

16 мая животное удалось обнаружить и извлечь. Кошку вытащили из проделанного отверстия в бетонной стене и отдали хозяевам квартиры.