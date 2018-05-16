Жизнь овечья

Высоко в горах Карачаево-Черкесии выращивают необычных овец — шерсть у них длинная, густая и, в отличие от других сородичей, темная. Породу вывели в этом месте много лет назад и назвали просто — карачаевской.

Из шерсти карачаевских овец аульские бабушки вяжут носки — они получаются теплыми и прочными. Овец продают и на мясо: оно у них вкусное и не имеет специфического запаха баранины. Овца в горах приносит доход и зачастую остается единственным возможным способом заработка. Ягнят продают на вес, за один килограмм оптовики из соседних республик дают 350 рублей.

На высокогорной ферме близ Карачаевска держат более тысячи голов. И каждую весну стадо приносит новое потомство.