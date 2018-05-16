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Жизнь овечья
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Жизнь овечья 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Высоко в горах Карачаево-Черкесии выращивают необычных овец — шерсть у них длинная, густая и, в отличие от других сородичей, темная. Породу вывели в этом месте много лет назад и назвали просто — карачаевской.
Из шерсти карачаевских овец аульские бабушки вяжут носки — они получаются теплыми и прочными. Овец продают и на мясо: оно у них вкусное и не имеет специфического запаха баранины. Овца в горах приносит доход и зачастую остается единственным возможным способом заработка. Ягнят продают на вес, за один килограмм оптовики из соседних республик дают 350 рублей.
На высокогорной ферме близ Карачаевска держат более тысячи голов. И каждую весну стадо приносит новое потомство.
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