Ещё
Школьница из Краснодара стала суперфиналисткой конкурса «Живая классика»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьница из Краснодара стала суперфиналисткой конкурса «Живая классика» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Артеке 15 мая состоялся финал седьмого всероссийского конкурса юных чтецов, в котором свое мастерство и артистизм показали 18 декламаторов со всей России. Они прошли отборочные испытания и оказались лучшими среди 255 школьников.
В числе девяти суперфиналистов оказалась краснодарская школьница Елизавета Хвостикова. Она прочитала отрывок из произведения Наринэ Абгарян «Манюня». Готовила ее к престижным состязаниям чтецов педагог Межшкольного эстетического центра татьяна Головина.
Суперфинал «Живой классики» пройдет в день рождения Александра Пушкина,6 июня, на Красной площади в Москве, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.
Ежегодно в конкурсе принимает участие 2,5 млн школьников.
В этот раз в состав жюри вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
15 мая комплекс «Атамань» зовет гостей на открытие фестивального сезона Фестиваль «Абинская ривьера» стартует 11 мая вечером в станице Шапсугская Краснодарец Руслан Кримлидис покинул проект «Песни» на ТНТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования73
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Убийца или невиновная: судьба актрисы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение