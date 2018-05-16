Школьница из Краснодара стала суперфиналисткой конкурса «Живая классика»

В Артеке 15 мая состоялся финал седьмого всероссийского конкурса юных чтецов, в котором свое мастерство и артистизм показали 18 декламаторов со всей России. Они прошли отборочные испытания и оказались лучшими среди 255 школьников.

В числе девяти суперфиналистов оказалась краснодарская школьница Елизавета Хвостикова. Она прочитала отрывок из произведения Наринэ Абгарян «Манюня». Готовила ее к престижным состязаниям чтецов педагог Межшкольного эстетического центра татьяна Головина.

Суперфинал «Живой классики» пройдет в день рождения Александра Пушкина,6 июня, на Красной площади в Москве, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Ежегодно в конкурсе принимает участие 2,5 млн школьников.