Школьница из Краснодара стала суперфиналисткой конкурса «Живая классика» 

В Артеке 15 мая состоялся финал седьмого всероссийского конкурса юных чтецов, в котором свое мастерство и артистизм показали 18 декламаторов со всей России. Они прошли отборочные испытания и оказались лучшими среди 255 школьников.
В числе девяти суперфиналистов оказалась краснодарская школьница Елизавета Хвостикова. Она прочитала отрывок из произведения Наринэ Абгарян «Манюня». Готовила ее к престижным состязаниям чтецов педагог Межшкольного эстетического центра татьяна Головина.
Суперфинал «Живой классики» пройдет в день рождения Александра Пушкина,6 июня, на Красной площади в Москве, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.
Ежегодно в конкурсе принимает участие 2,5 млн школьников.
В этот раз в состав жюри вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.