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Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу
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Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется по делу о хищении бюджетных средств, был отпущен из-под домашнего ареста для того, чтобы навестить отца в Ростове-на-Дону, передает «РЕН-ТВ».
Сообщается, что Серебренников попросил о том, чтобы его отпустили к отцу после того, как узнал, что тот сломал ногу. Следователи приняли решение удовлетворить эту просьбу.
"Я очень им благодарен", — прокомментировал режиссер решение следователей.
На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, что Серебренников находится в аэропорту Ростова-на-Дону, откуда он вылетел обратно в Москву.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии».
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