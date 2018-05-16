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Как помочь груше?
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Как помочь груше?
7dach.ru
43 минуты назад
Комментарии
Фото:
7dach.ru
Опять груша! Я уже задавала вопрос по этой груше. И вроде бы всё ясно. Но опять она меня беспокоит. Обрабатывала Скором и Искрой. А теперь новая напасть или продолжение старой… В трёх местах листики скручены и коричневые. Что это? И как ей помочь?
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