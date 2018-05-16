Как помочь груше?

Опять груша! Я уже задавала вопрос по этой груше. И вроде бы всё ясно. Но опять она меня беспокоит. Обрабатывала Скором и Искрой. А теперь новая напасть или продолжение старой… В трёх местах листики скручены и коричневые. Что это? И как ей помочь?