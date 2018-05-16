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Игровой комплекс отремонтировали во дворе дома на Боровой улице
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Игровой комплекс отремонтировали во дворе дома на Боровой улице 

Управа района Лефортово 38 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Во дворе дома № 10 по Боровой улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город». Она сообщила о том, что элемент детского игрового комплекса на площадке сломан, и попросила устранить проблему.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.
«Сообщаем, что выполнены работы по ремонту элемента детского игрового комплекса. Проблема устранена», — говорится в письме.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)
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