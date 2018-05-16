Игровой комплекс отремонтировали во дворе дома на Боровой улице

Во дворе дома № 10 по Боровой улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город». Она сообщила о том, что элемент детского игрового комплекса на площадке сломан, и попросила устранить проблему.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Сообщаем, что выполнены работы по ремонту элемента детского игрового комплекса. Проблема устранена», — говорится в письме.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)