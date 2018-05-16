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Путешествие в мир сказок совершат маленькие читатели библиотеки на Новопетровской
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Путешествие в мир сказок совершат маленькие читатели библиотеки на Новопетровской 

Управа района Коптево города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В виртуальный вояж по волшебному миру произведения «Аленький цветочек» приглашает библиотека № 46 юных читателей 16 июня.
— Далеко, далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве находится огромная страна — мир сказки. Сказка хороша тем, что в ней всегда побеждают добро и справедливость, — сказали в администрации библиотеки. — Одна из таких незабываемых сказок — «Аленький цветочек». Написана она прекрасным русским писателем Сергеем Аксаковым еще в позапрошлом веке, но до сих пор пользуется большой популярностью. Мы пройдемся по страницам произведения и представим себя его героями.
Начало в 13.00 по адресу: ул. Новопетровская, д.16а. (ео)
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